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Юрий Жирков вылетел с «Зенитом» в Москву. Сообщалось, что он мог заразиться коронавирусом

Юрий Жирков вылетел с «Зенитом» в Москву. Сообщалось, что он мог заразиться коронавирусом
Футбол / РПЛ 0

«Зенит» в своём официальном «твиттере» сообщил о вылете в Москву на матч за Суперкубок России с «Локомотивом».

Сине-бело-голубые опубликовали фото из самолёта, где у иллюминатора сидит полузащитник Юрий Жирков и читает книгу.

Ранее сообщалось, что в стане «Зенита» семь тестов, один из которых принадлежал Жиркову, оказались сомнительными, в связи с чем в Москву на матч за Суперкубок России с «Локомотивом» отправился неполный состав. Впоследствии в «Зените» эту информацию опровергли.

Матч «Зенит» — «Локомотив» состоится завтра, 7 августа, на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. По итогам минувшего сезона сине-бело-голубые стали чемпионами России и завоевали Кубок страны, а «железнодорожники» заняли второе место в Премьер-Лиге.

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