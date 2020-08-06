Воспитанник «Спартака» Пуцко покинул «Уфу»
«Уфа» в своём официальном «твиттере» сообщила о расставании с защитником Александром Пуцко, у которого истёк контракт с клубом.
«Удачи, Александр!» — говорится в сообщении уфимцев.
Пуцко является воспитанником московского «Спартака», цвета которого защищал с 2013 по 2017 год, после чего перешёл в «Уфу». Сезон-2017/2018 Александр провёл в аренде в «СКА-Хабаровск». Всего за «Уфу» игрок провёл 45 матчей.
В минувшем сезоне 27-летний защитник принял участие в 20 матчах Российской Премьер-Лиги, отдал 1 результативную передачу и получил 5 жёлтых карточек. «Уфа», набрав 38 очков в 30 турах, финишировала на девятом месте в турнирной таблице первенства. Чемпионом во второй раз подряд стал «Зенит», в активе которого оказалось 72 очка.
Вадим Евсеев ответил тем, кто считает «Уфу» фарм-клубом «Спартака»
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