Воспитанник «Спартака» Пуцко покинул «Уфу»

«Уфа» в своём официальном «твиттере» сообщила о расставании с защитником Александром Пуцко, у которого истёк контракт с клубом.



«Удачи, Александр!» — говорится в сообщении уфимцев.



Пуцко является воспитанником московского «Спартака», цвета которого защищал с 2013 по 2017 год, после чего перешёл в «Уфу». Сезон-2017/2018 Александр провёл в аренде в «СКА-Хабаровск». Всего за «Уфу» игрок провёл 45 матчей.



В минувшем сезоне 27-летний защитник принял участие в 20 матчах Российской Премьер-Лиги, отдал 1 результативную передачу и получил 5 жёлтых карточек. «Уфа», набрав 38 очков в 30 турах, финишировала на девятом месте в турнирной таблице первенства. Чемпионом во второй раз подряд стал «Зенит», в активе которого оказалось 72 очка.

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