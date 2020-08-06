«Байер» — «Рейнджерс»: прямая трансляция матча Лиги Европы начнётся в 19:55

Сегодня, 6 августа, состоится матч «Байер» – «Рейнджерс». Ответная встреча 1/8 финала Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене, стартовый свисток прозвучит в 19:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров из Польши во главе с Данни Маккели. В бригаду войдут ассистенты Марио Дикс и Хессел Стегстра. Резервный рефери – Бас Нейхейс.

Напомним, в первом матче, который прошёл на стадионе «Айброкс» в Глазго, «Байер» обыграл «Рейнджерс» со счётом 3:1. Авторами забитых мячей в составе немецкого клуба стали Кай Хаверц, Чарлес Арангис и Леон Бэйли. Единственный мяч в ворота гостей забил Джордж Эдмундсон.

Турнирная сетка Лиги Европы сезона-2019/2020.