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В РПЛ рассказали о послаблениях в санитарном регламенте перед стартом сезона-2020/2021

В РПЛ рассказали о послаблениях в санитарном регламенте перед стартом сезона-2020/2021
Футбол / РПЛ 0

Директор по проведению соревнований Российской Премьер-Лиги Евгений Савин рассказал, как изменился санитарный регламент чемпионата России в преддверии сезона-2020/2021.

«Сейчас нет конкретного плана, как мы будем действовать, если будет вторая волна. Но есть сценарии, которые мы прорабатываем. Хочется сказать, что мы вновь входим в сезон с санитарным регламентом, несмотря на некоторые видимые послабления. К примеру, мы разрешили не носить маски игрокам на скамейке запасных, сократили срок тестирования. Мы живём не в космосе. Понимаем, что может быть», — передаёт слова Савина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, первый тур сезона-2020/2021 в Российской Премьер-Лиге начнётся 8 августа.

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