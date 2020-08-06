Лапочкин: у «Спартака» не было ко мне больших претензий сразу после матча с «Локомотивом»

Арбитр Сергей Лапочкин, удаливший главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско в матче с «Локомотивом» (1:1), заявил, что красно-белые не имели серьёзных претензий к судейству.

«Созванивался ли со Стипиди? Нет. Зачем? Я знаком с Павлом Александровичем Стипиди, но, как я понял, он никогда в Латвии не был. Я был, но очень давно. Обсуждался какой-то набор имён, небылица. Чем больше накручивалось, тем больше становилось понятно, что это бред. Но кто мне только не скинул ссылки на это. Хотя я был спокоен, потому что понимал, что это бред.



После ставок появилась информация, что всё это из-за судейства на матче «Спартак» — «Локомотив»? Со мной никто не связывался из «Спартака». Да и никогда нет такого. Обсудили после игры какие-то моменты. У них не было больших претензий сразу после матча. Что было потом, не знаю.



Каждую игру смотрю, разбираю, понимаю. Но в той игре ключевых ошибок не было. Были частности: какой-то фол, карточка. И то это дискуссионно. Глобальных решений, которые могли повлиять на игру, не было», — сказал Лапочкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.