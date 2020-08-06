«Тамбов» представил новый логотип
«Тамбов» представил в «Твиттере» новый логотип.
«В преддверии нового сезона РПЛ, который стартует 8 августа, футбольный клуб «Тамбов» официально представляет новый логотип и фирменный стиль», — сказано в сообщении.
Публикация доступна на странице «Тамбова» в "Твиттере".
Сообщается, что инициатором смены логотипа выступил титульный партнёр клуба. Новая эмблема выполнена в синем цвете, фирменная продукция — в синем и красном тонах.
Посмотреть видео можно на странице «Тамбова» в "Твиттере".
«Тамбов» занял 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.
Сегодня, 8 августа, стало известно, что Кирилл Панченко подпишет трёхлетний контракт с «Тамбовом». Игрок уйдёт, если клуб вылетит из РПЛ.
Панченко подпишет трёхлетний контракт с «Тамбовом». Игрок уйдёт, если клуб вылетит из РПЛ
- 6 августа 2020
-
19:22
-
19:21
-
19:01
-
18:55
-
18:38
-
18:38
-
18:27
-
18:19
-
18:10
-
18:07
-
18:06
-
18:03
-
17:51
-
17:47
-
17:44
-
17:35
-
17:29
-
17:18
-
17:09
-
17:07«Химки» интересуются Брайаном Идову Эксклюзив
-
16:57
-
16:49
-
16:37
-
16:33
-
16:30
-
16:26
-
16:24
-
16:15
-
16:11
-
16:07
-
16:04
-
15:56
-
15:31
-
15:12
-
14:57
Партнерский контент