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«Тамбов» представил новый логотип

«Тамбов» представил новый логотип
Футбол / РПЛ 0

«Тамбов» представил в «Твиттере» новый логотип.

«В преддверии нового сезона РПЛ, который стартует 8 августа, футбольный клуб «Тамбов» официально представляет новый логотип и фирменный стиль», — сказано в сообщении.

Публикация доступна на странице «Тамбова» в "Твиттере".

Сообщается, что инициатором смены логотипа выступил титульный партнёр клуба. Новая эмблема выполнена в синем цвете, фирменная продукция — в синем и красном тонах.

Посмотреть видео можно на странице «Тамбова» в "Твиттере".

«Тамбов» занял 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.

Сегодня, 8 августа, стало известно, что Кирилл Панченко подпишет трёхлетний контракт с «Тамбовом». Игрок уйдёт, если клуб вылетит из РПЛ.

Панченко подпишет трёхлетний контракт с «Тамбовом». Игрок уйдёт, если клуб вылетит из РПЛ
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