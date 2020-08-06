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Директор по проведению матчей РПЛ: история со стадионом «Тамбова» набила оскомину

Директор по проведению матчей РПЛ: история со стадионом «Тамбова» набила оскомину
Футбол / РПЛ 0

Директор по проведению соревнований Российской Премьер-Лиги Евгений Савин сообщил, что абсолютное большинство клубов проголосовало за отмену переносов в грядущем сезоне.

«Каждый год осенью начинается обсуждение критериев с коллегами из ФНЛ и ПФЛ, хотя лицензирование начинается в марте. Требования всё время ужесточаются. Оскомину набила история с «Тамбовом», но Прядкин сказал: никаких поблажек и отсрочек. Пандемия внесла свои корректировки, поэтому это была последняя отсрочка «Тамбову». Ждём, что в следующем году они будут играть на своём стадионе», — передаёт слова Савина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, первый тур сезона-2020/2021 в Российской Премьер-Лиге стартует 8 августа. Сообщалось, что матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Тамбов» — «Ростов» пройдёт на «Мордовия Арене». В августе «Тамбову» предстоит принять на своём поле подмосковные «Химки» и «Сочи».

«Тамбов» завершил сезон-2019/2020 на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ.

Матч 1-го тура РПЛ «Тамбов» — «Ростов» пройдёт в Саранске при пустых трибунах
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