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Сергей Прядкин не приехал на пресс-конференцию РПЛ из-за совещания с клубами

Сергей Прядкин не приехал на пресс-конференцию РПЛ из-за совещания с клубами
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 6 августа, состоялась пресс-конференция Российской Премьер-Лиги в преддверии сезона-2020/2021. Президент РПЛ Сергей Прядкин пропустил мероприятие, сообщает корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сообщается, что Прядкин не прибыл на пресс-конференцию из-за совещания РПЛ с клубами, хотя изначально должен был на ней присутствовать.

Напомним, первый тур сезона-2020/2021 в Российской Премьер-Лиге стартует 8 августа.

В минувшем сезоне титул чемпиона России во второй раз подряд завоевал петербургский «Зенит». Второе место занял московский «Локомотив», третье — «Краснодар». Элитный дивизион покинули «Оренбург» и «Крылья Советов», а повышение в классе заработали волгоградский «Ротор» и подмосковные «Химки».

Абсолютное большинство клубов РПЛ проголосовало за отмену переносов в сезоне-2020/2021
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