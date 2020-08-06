Сергей Прядкин не приехал на пресс-конференцию РПЛ из-за совещания с клубами
Сегодня, 6 августа, состоялась пресс-конференция Российской Премьер-Лиги в преддверии сезона-2020/2021. Президент РПЛ Сергей Прядкин пропустил мероприятие, сообщает корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Сообщается, что Прядкин не прибыл на пресс-конференцию из-за совещания РПЛ с клубами, хотя изначально должен был на ней присутствовать.
Напомним, первый тур сезона-2020/2021 в Российской Премьер-Лиге стартует 8 августа.
В минувшем сезоне титул чемпиона России во второй раз подряд завоевал петербургский «Зенит». Второе место занял московский «Локомотив», третье — «Краснодар». Элитный дивизион покинули «Оренбург» и «Крылья Советов», а повышение в классе заработали волгоградский «Ротор» и подмосковные «Химки».
Абсолютное большинство клубов РПЛ проголосовало за отмену переносов в сезоне-2020/2021
- 6 августа 2020
-
19:22
-
19:21
-
19:01
-
18:55
-
18:38
-
18:38
-
18:27
-
18:19
-
18:10
-
18:07
-
18:06
-
18:03
-
17:51
-
17:47
-
17:44
-
17:35
-
17:29
-
17:18
-
17:09
-
17:07«Химки» интересуются Брайаном Идову Эксклюзив
-
16:57
-
16:49
-
16:37
-
16:33
-
16:30
-
16:26
-
16:24
-
16:15
-
16:11
-
16:07
-
16:04
-
15:56
-
15:31
-
15:12
-
14:57
Партнерский контент