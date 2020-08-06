Сергей Прядкин не приехал на пресс-конференцию РПЛ из-за совещания с клубами

Сегодня, 6 августа, состоялась пресс-конференция Российской Премьер-Лиги в преддверии сезона-2020/2021. Президент РПЛ Сергей Прядкин пропустил мероприятие, сообщает корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сообщается, что Прядкин не прибыл на пресс-конференцию из-за совещания РПЛ с клубами, хотя изначально должен был на ней присутствовать.

Напомним, первый тур сезона-2020/2021 в Российской Премьер-Лиге стартует 8 августа.

В минувшем сезоне титул чемпиона России во второй раз подряд завоевал петербургский «Зенит». Второе место занял московский «Локомотив», третье — «Краснодар». Элитный дивизион покинули «Оренбург» и «Крылья Советов», а повышение в классе заработали волгоградский «Ротор» и подмосковные «Химки».