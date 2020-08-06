Малком: уверен, этот сезон «Зенита» войдёт в клубную историю, в том числе благодаря ЛЧ

Нападающий «Зенита» Малком в интервью Radio Marca подвёл итоги сезона.

«У нас превосходные итальянские тренеры по физподготовке. Мы чувствуем себя отлично, полны сил начать новый сезон. Уверен, этот сезон войдёт в клубную историю – не только благодаря чемпионату и Кубку, но и Лиге чемпионов.



Способен ли „Зенит“ через два-три года достичь полуфинала ЛЧ или даже выйти в финал? Клуб находится в процессе постоянного роста, и принимать участие в этом процессе — честь для меня. В этом году мы будем сражаться за выход из группы и продолжение борьбы в плей-офф, но через несколько лет, думаю, будем способны замахнуться на большее», — приводит слова Малкома пресс-служба клуба.

В прошедшем сезоне чемпионата России Малком провёл 12 матчей, забил четыре мяча и сделал один ассист. «Зенит» стал чемпионом страны и завоевал Кубок.