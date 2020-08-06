Из FIFA 21 исключили «празднование Аршавина», чтобы бороться с токсичностью игроков

EA Sports объявила, что в новой части FIFA не будет двух одновременно популярных и токсичных празднований голов. Первое – известное в англоязычной среде как Shush, когда игрок прикладывает палец к губам, изображая звук «ш-ш-ш». В мире это не самое популярное празднование, тогда как в российском футболе этот жест известен благодаря Андрею Аршавину.

И все бы ничего, но в FIFA такая манера радоваться дает возможность тянуть время. Если включить празднование на бегу, вашему оппоненту придется просто наблюдать, как счастливый автор гола бегает по газону с пальцем возле губ. При онлайн-матчах, когда видишь перед собой лишь экран, это особенно раздражает игроков и формирует токсичную атмосферу.

Еще один забаненный формат празднований – A-Ok. Этот жест сделал популярным англичанин Деле Алли, который в августе 2018 года после забитых голов стал показывать «перевернутый Ок», похожий на монокль. Мир сошел с ума, все пытались повторить эту задумку. И к Деле Алли тоже нет претензий, если бы жест Ок не стал символом сторонников расового превосходства.

EA Sports, впрочем, исключение А-Ok оставила без комментариев.