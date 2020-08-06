Из FIFA 21 исключили «празднование Аршавина», чтобы бороться с токсичностью игроков

EA Sports объявила, что в новой части FIFA не будет двух одновременно популярных и токсичных празднований голов. Первое – известное в англоязычной среде как Shush, когда игрок прикладывает палец к губам, изображая звук «ш-ш-ш». В мире это не самое популярное празднование, тогда как в российском футболе этот жест известен благодаря Андрею Аршавину.
И все бы ничего, но в FIFA такая манера радоваться дает возможность тянуть время. Если включить празднование на бегу, вашему оппоненту придется просто наблюдать, как счастливый автор гола бегает по газону с пальцем возле губ. При онлайн-матчах, когда видишь перед собой лишь экран, это особенно раздражает игроков и формирует токсичную атмосферу.
Еще один забаненный формат празднований – A-Ok. Этот жест сделал популярным англичанин Деле Алли, который в августе 2018 года после забитых голов стал показывать «перевернутый Ок», похожий на монокль. Мир сошел с ума, все пытались повторить эту задумку. И к Деле Алли тоже нет претензий, если бы жест Ок не стал символом сторонников расового превосходства.
EA Sports, впрочем, исключение А-Ok оставила без комментариев.
- 6 августа 2020
-
20:54
-
20:54
-
20:45
-
20:27
-
20:16
-
20:13
-
20:11
-
19:50
-
19:39
-
19:38
-
19:31
-
19:31
-
19:22
-
19:21
-
19:01
-
18:55
-
18:38
-
18:38
-
18:27
-
18:19
-
18:10
-
18:07
-
18:06
-
18:03
-
17:51
-
17:47
-
17:44
-
17:35
-
17:29
-
17:18
-
17:09
-
17:07«Химки» интересуются Брайаном Идову Эксклюзив
-
16:57
-
16:49
-
16:37