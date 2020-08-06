«Стреляем сами себе в ногу». Газизов – о лимите на аренды

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал итоги голосования по поправкам в регламент РПЛ.

«Мы не голосовали против поправок. Просто у нас была позиция, что давайте тогда сведём аренды вообще к нулю, если мы на такое пошли. Если подходить радикально, то давайте сделаем ноль. Для меня любое ограничение приводит к границам. Это бьёт по экономике клубов. То есть мы говорим о том, что нас ограничивают лимиты, а потом сами ставим себе лимиты. Эта история смешная.

Те, кто сейчас это инициировал, через некоторое время скажут, что они были неправы. Поверьте мне. Я понимаю, зачем это всё. Но логики в этом мало. Мы все ругаем лимит на легионеров, а теперь ещё и на аренды выписали лимит. А теперь я должен думать, что в один клуб я двоих отдам, в другой одного. А если я хочу знакомому хорошему тренеру группу игроков отдать? Или какой-то клуб готов полностью покрывать зарплату всех? Стреляем сами себе в ногу», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.