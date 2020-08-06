«Арсенал» близок к продлению контракта с Обамеянгом до 2023 года
Лондонский «Арсенал» близок к продлению контракта с нападающим Пьер-Эмериком Обамеянгом, сообщает The Telegraph.
По данным источника, новое соглашение будет рассчитано до 2023 года. Сообщается, что зарплата 31-летнего габонского нападающего составит около £ 13 млн в год (€ 14,4 млн), футболист будет получать различные бонусы.
Обамеянг перешёл в «Арсенал» зимой 2018 года из дортмундской «Боруссии». До этого он защищал цвета французских «Сент-Этьена» и «Монако», итальянского «Милана» и других клубов. Нынешний контракт Пьер-Эмерика с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года.
В сезоне-2019/2020 Обамеянг стал автором 29 забитых мячей и отдал 3 результативные передачи в 44 матчах во всех турнирах на клубном уровне.
Артета: забивать голы — самая трудная вещь в футболе, но не для Обамеянга
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