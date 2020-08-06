«Севилья» — «Рома»: составы на матч Лиги Европы
Стали известны стартовые составы «Севильи» и «Ромы» на матч 1/8 финала Лиги Европы.
«Севилья»: Буну, Навас, Кунде, Диегу Карлос, Регилон, Фернандо, Банега, Хордан, Окампос, Сусо, Эн-Несири.
Запасные: Вацлик, Санчес, Серхи Гомес, Мунир, Эскудеро, Л. де Йонг, Оливер, Васкес, Мена, Хосе Алонсо, Хенаро, Пабло Перес.
«Рома»: Пау Лопес, Манчини, Ибаньес, Коларов, Бруну Перес, Диавара, Кристанте, Спинаццола, Мхитарян, Дзаньоло, Джеко.
Запасные: Кардинали, Миранте, Пеллегрини, Перотти, Вильяр, Сантон, Фасио, Карлес Перес, Калафьори, Клюйверт, Калинич.
Встреча 1/8 финала Лиги Европы пройдёт на стадионе «Шауйнсланд-Райзен-Арена» в немецком Дуйсбурге, стартовый свисток прозвучит в 19:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Севилья» — «Рома»: прямая трансляция матча Лиги Европы начнётся в 19:55
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