«Севилья» — «Рома»: составы на матч Лиги Европы

Стали известны стартовые составы «Севильи» и «Ромы» на матч 1/8 финала Лиги Европы.



«Севилья»: Буну, Навас, Кунде, Диегу Карлос, Регилон, Фернандо, Банега, Хордан, Окампос, Сусо, Эн-Несири.

Запасные: Вацлик, Санчес, Серхи Гомес, Мунир, Эскудеро, Л. де Йонг, Оливер, Васкес, Мена, Хосе Алонсо, Хенаро, Пабло Перес.

«Рома»: Пау Лопес, Манчини, Ибаньес, Коларов, Бруну Перес, Диавара, Кристанте, Спинаццола, Мхитарян, Дзаньоло, Джеко.

Запасные: Кардинали, Миранте, Пеллегрини, Перотти, Вильяр, Сантон, Фасио, Карлес Перес, Калафьори, Клюйверт, Калинич.

Встреча 1/8 финала Лиги Европы пройдёт на стадионе «Шауйнсланд-Райзен-Арена» в немецком Дуйсбурге, стартовый свисток прозвучит в 19:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.