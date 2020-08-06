«Химки» продлили контракт с 32-летним Владимиром Дядюном

«Химки» продлили контракт с 32-летним нападающим Владимиром Дядюном, сообщает пресс-служба подмосковного клуба на странице в «Инстаграме».

«Желаем Владимиру удачи и больших побед на футбольном поле!» — сказано в сообщении.

Посмотреть фотографию можно на странице «Химок» в "Инстаграме".

Сообщается, что новый контракт рассчитан до лета 2021 года. Форвард защищает цвета «Химок» с лета 2019 года.

«С нашей командой мы провели хороший сезон, и впереди новый период — Российская Премьер-Лига, в которой я буду рад защищать цвета «Химок», — прокомментировал Дядюн.

В сезоне-2019/2020 Дядюн провёл на поле 22 матча во всех турнирах на клубном уровне, стал автором семи забитых мячей и отдал три результативные передачи.