«Химки» продлили контракт с 32-летним Владимиром Дядюном
«Химки» продлили контракт с 32-летним нападающим Владимиром Дядюном, сообщает пресс-служба подмосковного клуба на странице в «Инстаграме».
«Желаем Владимиру удачи и больших побед на футбольном поле!» — сказано в сообщении.
Посмотреть фотографию можно на странице «Химок» в "Инстаграме".
Сообщается, что новый контракт рассчитан до лета 2021 года. Форвард защищает цвета «Химок» с лета 2019 года.
«С нашей командой мы провели хороший сезон, и впереди новый период — Российская Премьер-Лига, в которой я буду рад защищать цвета «Химок», — прокомментировал Дядюн.
В сезоне-2019/2020 Дядюн провёл на поле 22 матча во всех турнирах на клубном уровне, стал автором семи забитых мячей и отдал три результативные передачи.
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17:07«Химки» интересуются Брайаном Идову Эксклюзив
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