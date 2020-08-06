Эрлинг Холанд мог перейти в «Ростов» за € 3 млн, когда ему было 17 лет

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин рассказал, как форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд мог оказаться в ростовском клубе три года назад.

«Мы когда Бьёрна Сигурдарсона смотрели, они играли все вместе. Мы как Норманна увидели? Они все играли в „Мольде“.



Мы смотрели Сигурдарсона. Нашим селекционерам понравился Норманн. Позвонил Александр Андрющенко, он говорит: «Шикарный парень». Я говорю: «А там ещё молодой парень на замену, видел?» Он его посмотрел, говорит: «Вообще супер, надо брать».



Мы узнали цену. Цена была что-то порядка 2,5-3 миллионов. Ему 17 лет было. По-моему, ему ещё даже переезжать нельзя было. 17 или 18, что-то такое. Сумма называлась в районе 2,5-3 миллионов.



Мы говорим: «Не, ну это очень дорого, мы за ним понаблюдаем». Понаблюдали. Наблюдаем до сих пор», – сказал Рыскин в интервью для YouTube-канала Нобеля Арустамяна.