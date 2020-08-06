«Манчестер Сити» готов отпустить Гарсию, которого хочет вернуть «Барселона», за € 23 млн
«Манчестер Сити» не готов отпустить защитника Эрика Гарсию меньше чем за € 23 млн, сообщает Sport.es.
По данным источника, если «горожанам» не поступит подходящее предложение, Гарсия останется в клубе. Сообщается, что у защитника хорошие отношения с главным тренером Хосепом Гвардиолой и он готов играть за «Манчестер Сити» до окончания контракта, рассчитанного до лета 2021 года.
Гарсия — воспитанник «Барселоны». Он также изъявляет желание снова стать частью каталонского клуба. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 13 матчах АПЛ, но не отметился результативными действиями. В «Манчестер Сити» Гарсия перешёл в 2017 году, будучи игроком молодёжной команды «Барселоны», после того как стал чемпионом Европы в составе сборной Испании U17.
«Барселона» намерена вернуть из «Манчестер Сити» своего воспитанника Эрика Гарсию
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