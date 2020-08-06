Бренд «Амкара» передали молодёжной футбольной команде

Пресс-служба «Амкара» сообщила, что бренд пермского клуба передан местной «Академии футбола».

«Сегодня в манеже „Пермь Великая“ состоялась встреча главы региона Дмитрия Николаевича Махонина с представителями „Академии футбола“. Бренд „Амкар“ передан команде „Академии футбола“! Кроме прочего, сегодня в крытом футбольном манеже в присутствии Дмитрия Махонина обсудили вопросы развития футбола в регионе: программу развития футбола в Пермском крае на ближайшее будущее и план возрождения легендарного футбольного клуба „Амкар“, — сообщает пресс-служба клуба.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ранее заявил, что власти региона собираются возродить «Амкар». По его словам, бренд «Амкара» был передан Пермскому краю. Глава региона отметил, что за два года планируется вывести красно-чёрных в РПЛ.



«Амкар» был основан в 1994 году, на профессиональном уровне выступал с 1995 года. В 2018 году был расформирован из-за финансовых проблем. В российской Премьер-Лиге выступал с 2004 по 2018 год.