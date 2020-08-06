Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Вулверхэмптон» — «Олимпиакос»: составы на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы

«Вулверхэмптон» — «Олимпиакос»: составы на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы
Футбол / Лига Европы 0

Стали известны стартовые составы «Вулверхэмптона» и «Олимпиакоса» на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы.

«Вулверхэмптон»: Патрисио, Боли, Коади, Саисс, Джонни, Невеш, Моутинью, Догерти, Поденсе, Адама, Хименес.

«Олимпиакос»: Аллейн, Эль-Абделлауи, Ба, Сиссе, Цимикас, Бухалакис, Камара, Гильерме, Вальбуэна, Масурас, Эль-Араби.

Ответная встреча 1/8 финала Лиги Европы пройдёт на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Обслужит встречу бригада арбитров из Польши во главе с Шимоном Марциняком. В бригаду войдут ассистенты Павел Сокольницки и Томаш Листкевич. Резервный рефери – Павел Рачковски.

Напомним, в первый матч, который прошёл на стадионе Георгиос Караискакис в Пирее, завершился вничью — 1:1.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020