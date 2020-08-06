«Вулверхэмптон» — «Олимпиакос»: составы на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы

Стали известны стартовые составы «Вулверхэмптона» и «Олимпиакоса» на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы.

«Вулверхэмптон»: Патрисио, Боли, Коади, Саисс, Джонни, Невеш, Моутинью, Догерти, Поденсе, Адама, Хименес.

«Олимпиакос»: Аллейн, Эль-Абделлауи, Ба, Сиссе, Цимикас, Бухалакис, Камара, Гильерме, Вальбуэна, Масурас, Эль-Араби.

Ответная встреча 1/8 финала Лиги Европы пройдёт на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Обслужит встречу бригада арбитров из Польши во главе с Шимоном Марциняком. В бригаду войдут ассистенты Павел Сокольницки и Томаш Листкевич. Резервный рефери – Павел Рачковски.



Напомним, в первый матч, который прошёл на стадионе Георгиос Караискакис в Пирее, завершился вничью — 1:1.