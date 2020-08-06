«Тамбов» объявил о переходе Кирилла Панченко

«Тамбов» объявил о переходе бывшего нападающего «Динамо» Кирилла Панченко.

«Добро пожаловать в «Тамбов», Кирилл!» — сказано в сообщении.

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В «Тамбове» Панченко будет выступать под номером 10. Контракт рассчитан на 3 года при условии, что «Тамбов» сохранит прописку в РПЛ.

Панченко защищал цвета «Динамо» с 2016 года. Сначала играл за московскую команду на правах аренды из ЦСКА, после чего перешёл на постоянной основе. Кирилл выступал за «Томь», «Мордовию», «Ставрополье-2009», «Нижний Новгород» и ставропольское «Динамо». В 2016 году вызывался в сборную России. В минувшем сезоне 30-летний нападающий принял участие в 22 матчах Российской Премьер-Лиги и забил 2 мяча.