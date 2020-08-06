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Роспотребнадзор не планирует сокращать срок карантина для клубов РПЛ с 14 до 7 дней

Роспотребнадзор не планирует сокращать срок карантина для клубов РПЛ с 14 до 7 дней
Футбол / РПЛ 0

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин рассказал об итогах совещания клубов с Роспотребнадзором.

«Клубы очень просили организовать встречу с Роспотребнадзором, чтобы напрямую пообщаться и задать интересующие вопросы по организации матчей, квотах болельщиков на стадионах, сокращении сроков карантина, въезде иностранцев. Мы рады, что удалось собраться в онлайн-режиме перед стартом чемпионата.

Представители клубов задавали вопросы, можно ли ограничить срок карантина контактной группы при регулярном тестировании с 14 дней до 7, а также возможно ли сократить срок карантина для въезжающих иностранцев. Коллеги из Роспотребнадзора подчеркнули, что на данный момент изменений в этих вопросах не планируется.

На встрече ещё раз подчеркнули, что в каждом случае возникновения заболеваний в клубах РПЛ расследование проводит региональное отделение Роспотребнадзора и выявляет круг контактных лиц.

Встреча с представителем Роспотребнадзора получилась продуктивной, клубы поблагодарили ведомство за конструктивную беседу», – сказал Сергей Прядкин.

Сергей Прядкин не приехал на пресс-конференцию РПЛ из-за совещания с клубами
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