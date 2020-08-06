Роспотребнадзор не планирует сокращать срок карантина для клубов РПЛ с 14 до 7 дней

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин рассказал об итогах совещания клубов с Роспотребнадзором.

«Клубы очень просили организовать встречу с Роспотребнадзором, чтобы напрямую пообщаться и задать интересующие вопросы по организации матчей, квотах болельщиков на стадионах, сокращении сроков карантина, въезде иностранцев. Мы рады, что удалось собраться в онлайн-режиме перед стартом чемпионата.



Представители клубов задавали вопросы, можно ли ограничить срок карантина контактной группы при регулярном тестировании с 14 дней до 7, а также возможно ли сократить срок карантина для въезжающих иностранцев. Коллеги из Роспотребнадзора подчеркнули, что на данный момент изменений в этих вопросах не планируется.



На встрече ещё раз подчеркнули, что в каждом случае возникновения заболеваний в клубах РПЛ расследование проводит региональное отделение Роспотребнадзора и выявляет круг контактных лиц.



Встреча с представителем Роспотребнадзора получилась продуктивной, клубы поблагодарили ведомство за конструктивную беседу», – сказал Сергей Прядкин.