«Севилья» переиграла «Рому» и вышла в 1/4 финала Лиги Европы

В матче 1/8 финала Лиги Европы «Севилья» обыграла «Рому». Встреча 1/8 финала Лиги Европы проходила на стадионе «Шауйнсланд-Райзен-Арена» в немецком Дуйсбурге и завершилась со счётом 2:0 в пользу испанской команды.

«Севилья» открыла счёт на 22-й минуте встречи — Серхио Регилон легко ушел от Бруно Переса, ворвался в чужую штрафную и ударом низом из-под Ибаньеса отправил мяч под опорную ногу Пау Лопесу в сетку ворот. В конце первого тайма Диего Карлос отобрал мяч у Эдина Джеко в центре поля и исполнил передачу на правый фланг атаки, откуда Окампос прорвался в чужую штрафную и отпасовал мимо вратаря в центр, где с нескольких метров Эн-Несири отправил мяч в цель, забив второй мяч севильянцев.

Обслуживала встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Куйперсом. В бригаду входили ассистенты Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Резервный рефери – Сердар Гёзюбююк.



Напомним, в связи с нестабильными условиями из-за пандемии коронавирусной инфекции полуфиналы, четвертьфиналы и 1/8 финала Лиги Европы в парах, где первый матч был перенесён, пройдут в виде одноматчевых противостояний на четырёх стадионах в Германии.