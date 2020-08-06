Источник: «Фенербахче» сделал официальное предложение по Фёдору Смолову

Турецкий «Фенербахче» сделал официальное предложение по нападающему московского «Локомотива» Фёдору Смолову, сообщает TRT Spor. Детали предложения не известны.

Сообщалось, что в июле представители Смолова провели первую встречу с руководством «Фенербахче». Встреча сторон прошла удачно, однако принципиального соглашения достичь не удалось.

В сезоне-2019/2020 Смолов провёл в испанском чемпионате 14 матчей и забил два мяча — по одному в ворота мадридского «Реала» и «Барселоны». Напомним, «Сельта» сохранила прописку в испанской Примере на следующий сезон. По окончании аренды Смолов вернулся в «Локомотив».

За «Локомотив» Смолов выступает с 2018 года. Контракт форварда с московским клубом действует до лета 2022 года.