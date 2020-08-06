Новичок «Ахмата» Шелия рассказал об интересе из-за рубежа

Голкипер грозненского «Ахмата» Гиорги Шелия сообщил, что зимой им интересовались зарубежные клубы.

«Ещё во время сезона из „Ахмата“ звонили, интересовались. Сразу после сезона появилась контретика, мы договорились. Зимой был интерес из-за границы, но до конкретного предложения дело не дошло», — сказал Шелия в интервью пресс-службе клуба.

1 августа голкипер Гиорги Шелия перешёл из «Тамбова» в «Ахмат». вратарь подписал контракт с грозненским клубом по схеме 2+1. За «Ахмат» Шелия будет играть под номером 88.



Напомним, «Ахмат» по итогам прошедшего чемпионата России занял 13-е место. Команда должна была играть в стыковых матчах с представителями ФНЛ, но из-за пандемии коронавируса стыковые встречи были отменены. «Тамбов» при равном количестве очков оказался на строчку ниже.