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«Арсенал» увольняет 55 сотрудников из-за последствий пандемии. Игроки выступили против

«Арсенал» увольняет 55 сотрудников из-за последствий пандемии. Игроки выступили против
Футбол / Англия 0

Футболисты лондонского «Арсенала» не согласны с масштабным сокращением персонала, о котором клуб объявил 5 августа, сообщает Metro со ссылкой на The Athletic.

Игроки, которые пошли на сокращение зарплаты из-за пандемии коронавируса, чувствуют себя «преданными». Спортсмены собираются потребовать переговоров с руководством клуба.

5 августа «Арсенал» сообщил, что из-за последствий пандемии коронавируса увольняет 55 сотрудников.

В апреле руководство лондонского «Арсенала» договорилось о сокращении зарплат игрокам и тренерам из-за пандемии коронавируса. Сообщалось, что годовая зарплата футболистов и тренеров «Арсенала» снизится на 12,5%. Если команда достигнет определённых спортивных и финансовых целей в предстоящие сезоны, лондонский клуб вернёт игрокам и специалистам оговорённые ранее суммы.

«Арсенал» сократил зарплаты игрокам и тренерам на 12,5%
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