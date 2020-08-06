«Арсенал» увольняет 55 сотрудников из-за последствий пандемии. Игроки выступили против

Футболисты лондонского «Арсенала» не согласны с масштабным сокращением персонала, о котором клуб объявил 5 августа, сообщает Metro со ссылкой на The Athletic.

Игроки, которые пошли на сокращение зарплаты из-за пандемии коронавируса, чувствуют себя «преданными». Спортсмены собираются потребовать переговоров с руководством клуба.

5 августа «Арсенал» сообщил, что из-за последствий пандемии коронавируса увольняет 55 сотрудников.

В апреле руководство лондонского «Арсенала» договорилось о сокращении зарплат игрокам и тренерам из-за пандемии коронавируса. Сообщалось, что годовая зарплата футболистов и тренеров «Арсенала» снизится на 12,5%. Если команда достигнет определённых спортивных и финансовых целей в предстоящие сезоны, лондонский клуб вернёт игрокам и специалистам оговорённые ранее суммы.