«Арсенал» увольняет 55 сотрудников из-за последствий пандемии. Игроки выступили против

Футболисты лондонского «Арсенала» не согласны с масштабным сокращением персонала, о котором клуб объявил 5 августа, сообщает Metro со ссылкой на The Athletic.
Игроки, которые пошли на сокращение зарплаты из-за пандемии коронавируса, чувствуют себя «преданными». Спортсмены собираются потребовать переговоров с руководством клуба.
5 августа «Арсенал» сообщил, что из-за последствий пандемии коронавируса увольняет 55 сотрудников.
В апреле руководство лондонского «Арсенала» договорилось о сокращении зарплат игрокам и тренерам из-за пандемии коронавируса. Сообщалось, что годовая зарплата футболистов и тренеров «Арсенала» снизится на 12,5%. Если команда достигнет определённых спортивных и финансовых целей в предстоящие сезоны, лондонский клуб вернёт игрокам и специалистам оговорённые ранее суммы.
- 6 августа 2020
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