«Барселона» объявила о переходе 19-летнего Густаво Майи. Его отступные — € 300 млн
«Барселона» объявила о переходе 19-летнего нападающего Густаво Майи на официальном сайте.
Контракт молодого бразильца с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года, а размер отступных составил € 300 млн.
О договорённости с бразильским «Сан-Паулу», воспитанником которого является футболист, стало известно ещё в марте. За € 1 млн сине-гранатовые зарезервировали льготный вариант приобретения молодого нападающего, опередив «Ливерпуль» и мадридский «Атлетико», а ещё € 3,5 млн за трансфер «Барселона» выплатила частями.
Стоит отметить, что 19-летний Майя так и не дебютировал в составе основной команды «Сан-Паулу».
8 августа «Барселоне» предстоит встреча с «Наполи» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Назначены судьи на матчи «Бавария» — «Челси» и «Барселона» — «Наполи»
- 6 августа 2020
-
23:50
-
23:50
-
23:30
-
23:21
-
22:55
-
22:53
-
22:41
-
22:22
-
21:59
-
21:54
-
21:49
-
21:37
-
21:30
-
21:24
-
21:20
-
21:08
-
20:54
-
20:54
-
20:45
-
20:27
-
20:16
-
20:13
-
20:11
-
19:50
-
19:39
-
19:38
-
19:31
-
19:31
-
19:22
-
19:21
-
19:01
-
18:55
-
18:38
-
18:38
-
18:27
Партнерский контент