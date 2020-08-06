Эдин Джеко: «Севилья» сегодня «съела» «Рому»
Нападающий «Ромы» Эдин Джеко прокомментировал итоги матча 1/8 финала Лиги Европы с «Севильей» (0:2).
«Если посмотреть этот матч, нам предстоит пройти долгий путь, чтобы совершить прорыв в Европе. „Севилья“ сегодня полностью „съела“ нас.
Нам нужно задать себе несколько вопросов. Есть люди, которые должны подумать, почему всё это происходит. Я здесь, чтобы играть. Разочарован, так как мы плохо сыграли. Это больно», — приводит слова Джеко Marca.
В матче 1/8 финала Лиги Европы «Севилья» обыграла «Рому». Встреча 1/8 финала Лиги Европы проходила на стадионе «Шауйнсланд-Райзен-Арена» в немецком Дуйсбурге и завершилась со счётом 2:0 в пользу испанской команды. Благодаря победе «Севилья» вышла в 1/4 финала Лиги Европы.
«Севилья» переиграла «Рому» и вышла в 1/4 финала Лиги Европы
- 6 августа 2020
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