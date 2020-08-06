Полузащитник «Спартака» Тимофеев перешёл в «Ахмат»

Хавбек московского «Спартака» Артём Тимофеев стал игроком грозненского «Ахмата».

«Полузащитник Артём Тимофеев перешёл в «Ахмат». Сегодня грозненцы и московский «Спартак» юридически оформили переход игрока на правах аренды до конца предстоящего сезона. За «Ахмат» 26-летний футболист будет играть под номером 94», — сообщает пресс-служба грозненцев в «Твиттере».

26-летний Артём Тимофеев, выступавший в прошлом сезоне за самарские «Крылья Советов» под руководством Миодрага Божовича и Андрея Талалаева, провёл 22 встречи во всех турнирах и стал автором одной результативной передачи.

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов заявлял, что Тимофеев, так же как Ломовицкий, Мелкадзе и Гулиев, будет продан или уйдёт в аренду.