Полузащитник «Спартака» Тимофеев перешёл в «Ахмат»
Хавбек московского «Спартака» Артём Тимофеев стал игроком грозненского «Ахмата».
«Полузащитник Артём Тимофеев перешёл в «Ахмат». Сегодня грозненцы и московский «Спартак» юридически оформили переход игрока на правах аренды до конца предстоящего сезона. За «Ахмат» 26-летний футболист будет играть под номером 94», — сообщает пресс-служба грозненцев в «Твиттере».
26-летний Артём Тимофеев, выступавший в прошлом сезоне за самарские «Крылья Советов» под руководством Миодрага Божовича и Андрея Талалаева, провёл 22 встречи во всех турнирах и стал автором одной результативной передачи.
Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов заявлял, что Тимофеев, так же как Ломовицкий, Мелкадзе и Гулиев, будет продан или уйдёт в аренду.
Газизов: Ломовицкий, Тимофеев, Мелкадзе, Гулиев — не в основе. Будут проданы либо аренда
- 6 августа 2020
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