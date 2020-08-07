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Жена Зинченко рассказала об их свадьбе

Жена Зинченко рассказала об их свадьбе
Футбол / Англия 0

Влада Зинченко, супруга защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко, сообщила, что расписалась с футболистом ещё в марте.

«Это мой канал «Влада Седан», но я уже — Влада Зинченко. Четыре месяца назад я стала женой, а он уже не холостяк. Случилось это 12 марта. Сразу скажу: мы планировали совершенно другую дату, но карантин успел внести коррективы. Расписались довольно скромно, так я стала женой. Наша свадьба будет 24 августа в Киеве», — сказала Зинченко в видео, опубликованном на её YouTube-канале.

Супруга игрока показала и запись с регистрации брака, проходившей в украинском посольстве.

Зинченко сделал предложение журналистке телеканалов «Футбол 1» и «Футбол 2» Владе Седан на стадионе «Олимпийский» в Киеве в октябре 2019 года.

Зинченко сделал предложение своей девушке на главном стадионе Украины
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