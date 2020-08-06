Скоулз считает, что «Манчестер Юнайтед» следует подписать Кейна, а не Санчо

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз заявил, что приоритетной целью «красных дьяволов» должен стать трансфер форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна, а не вингера дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.

«У нас уже есть три форварда или вингера, которые очень похожи на Санчо. Возможно, они не так хороши, как он, но потенциально могут такими стать. Постарался бы подписать Кейна, а не Санчо. Не поймите неправильно, Санчо — высококлассный футболист, просто „Юнайтед“ нужна «девятка», настоящий центрфорвард, бомбардир, и для меня таким футболистом является Кейн», — приводит слова Скоулза Goal.com.

Сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» продвинулся в переговорах о трансфере Санчо. Контракт с Санчо не является проблемой для манкунианского клуба, поскольку игрок заинтересован в этом переходе.