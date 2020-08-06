«Базель» обыграл «Айнтрахт» и вышел в четвертьфинал Лиги Европы
Швейцарский «Базель» одержал победу в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с немецким «Айнтрахтом». Встреча проходила на стадионе «Санкт-Якоб Парк» в Базеле и завершилась со счётом 1:0.
Единственный гол забил Фабиан Фрай на 88-й минуте.
Матч обслуживала испанская бригада арбитров во главе с Матеу Лаосом. Ему помогали Пау Себрьян Девис и Роберто Диас Перес Дель Паломар. Резервный арбитр — Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа.
В первом матче, 12 марта, «Базель» разгромил «Айнтрахт» со счётом 3:0.
Напомним, в связи с нестабильными условиями из-за пандемии коронавирусной инфекции полуфиналы, четвертьфиналы и 1/8 финала Лиги Европы в парах, где первый матч был перенесён, пройдут в виде одноматчевых противостояний на четырёх стадионах в Германии.
- 6 августа 2020
-
23:50
-
23:50
-
23:30
-
23:21
-
22:55
-
22:53
-
22:41
-
22:22
-
21:59
-
21:54
-
21:49
-
21:37
-
21:30
-
21:24
-
21:20
-
21:08
-
20:54
-
20:54
-
20:45
-
20:27
-
20:16
-
20:13
-
20:11
-
19:50
-
19:39
-
19:38
-
19:31
-
19:31
-
19:22
-
19:21
-
19:01
-
18:55
-
18:38
-
18:38
-
18:27
Партнерский контент