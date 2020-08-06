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«Базель» обыграл «Айнтрахт» и вышел в четвертьфинал Лиги Европы

«Базель» обыграл «Айнтрахт» и вышел в четвертьфинал Лиги Европы
Футбол / Лига Европы 0

Швейцарский «Базель» одержал победу в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с немецким «Айнтрахтом». Встреча проходила на стадионе «Санкт-Якоб Парк» в Базеле и завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол забил Фабиан Фрай на 88-й минуте.

Матч обслуживала испанская бригада арбитров во главе с Матеу Лаосом. Ему помогали Пау Себрьян Девис и Роберто Диас Перес Дель Паломар. Резервный арбитр — Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа.

В первом матче, 12 марта, «Базель» разгромил «Айнтрахт» со счётом 3:0.

Напомним, в связи с нестабильными условиями из-за пандемии коронавирусной инфекции полуфиналы, четвертьфиналы и 1/8 финала Лиги Европы в парах, где первый матч был перенесён, пройдут в виде одноматчевых противостояний на четырёх стадионах в Германии.

Лига Европы. 1/8 финала. 2-й матч
06 августа 2020, четверг. 22:00 МСК
Базель
Базель, Швейцария
Окончен
1 : 0
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
1:0 Фрай – 88'
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