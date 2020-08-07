«Вулверхэмптон» обыграл «Олимпиакос» и встретится с «Севильей» в 1/4 финала Лиги Европы

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Вулверхэмптон» принимал греческий «Олимпиакос». Встреча прошла на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Единственный мяч в ворота гостей был забит с 11-метровой отметки. Пенальти был назначен на 8-й минуте матча, после того как вратарь гостей Бобби Аллен жёстко толкнул Даниэла Каштелу в своей штрафной. Нападающий Рауль Хименес мощно пробил в правый нижний угол ворот, а голкипер прыгнул в другую сторону. На 31-й минуте встречи гол форварда гостей Юссефа Эль-Араби был отменён решением VAR.

Первый матч противостояния завершился вничью — 1:1. Победа помогла «Вулверхэмптону» пробиться в следующую стадию плей-офф Лиги Европы. В четвертьфинале турнира английскому клубу предстоит встреча с испанской «Севильей».