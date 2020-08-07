«Лев на суше, акула в море». Ибрагимович опубликовал видео прыжка в воду с шикарной яхты

38-летний шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович продемонстрировал, как отдыхает после завершения сезона.
Швед опубликовал в «твиттере» видео своего прыжка в воду с шикарной яхты, подписав публикацию следующим образом: «Лев на суше, акула в море».
Видео доступно в «твиттере» Златана Ибрагимовича.
Ибрагимович вернулся в «Милан» в зимнее трансферное окно. В 20 матчах нынешнего розыгрыша Серии А 38-летний форвард забил 11 мячей и отдал 5 результативные передачи. Его контракт с «Миланом» рассчитан до 31 августа 2020 года.
В ходе карьеры Златан защищал цвета «Мальмё», «Аякса», «Ювентуса», «Интера», «Барселоны», «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси». За карьеру провёл 759 встреч, в которых забил 464 мяча и отдал 184 результативные передачи.
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