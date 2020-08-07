Полузащитник «Зенита» Шамкин опроверг слухи о заражении коронавирусом

Полузащитник петербургского «Зенита» Даниил Шамкин опубликовал в «Инстаграме» сторис, в котором опроверг слухи о своём заражении коронавирусом. «Друзья, со мной всё отлично! Я ничем не болею!» — написал Шамкин.

Ранее в СМИ появилась информация, что результаты тестов на COVID-19 у семи игроков «Зенита» являются «сомнительными», сообщалось, что в эту группу входят Юрий Жирков и Денис Терентьев. Однако «Зенит» опроверг эту информацию, а Терентьев выложил фото справки об отрицательном результате своего теста. О заражении Даниила Шамкина писал телеграм-канал «Мутко против».

7 августа петербургский «Зенит» в матче за Суперкубок России сыграет с московским «Локомотивом». Матч пройдёт в Москве, на стадионе «ВЭБ-Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.