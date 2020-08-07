Игрок «Сент-Этьена» заразился коронавирусом

Французский «Сент-Этьен» в «Твиттере» объявил, что один из игроков первой команды заразился коронавирусом. Имя футболиста не называется, в данный момент он находится на самоизоляции.

7 августа должен был состояться товарищеский матч между «Сент-Этьеном» и берлинской «Гертой», однако игру отменили по соображениям безопасности.

Из-за пандемии чемпионат Франции был завершён досрочно после 28-го тура. Чемпионом стал «Пари Сен-Жермен», «Сент-Этьен» занял 17-е место в итоговой турнирной таблице. 24 июля команда Клода Пюэля на «Стад де Франс» уступила в финале Кубка Франции «ПСЖ» со счётом 0:1.