Регилон: «Севилья» хочет выиграть Лигу Европы и вообще всё, что сможет
Защитник испанской «Севильи» Серхио Регилон прокомментировал победу своей команды над итальянской «Ромой» в матче 1/8 финала Лиги Европы. Именно Регилон стал автором победного мяча в этой игре.
«Это был во всех смыслах прекрасный матч. Мы насладимся этими эмоциями, перезарядимся и будем готовиться к следующему финалу. Сейчас у нас максимально сплочённая команда — и те, кто играет, и те, кто находятся в запасе, чувствуют себя частью большого коллектива. „Севилья“ намерена выиграть Лигу Европы, мы хотим выигрывать всё, что можем», — приводит слова Регилона официальный сайт УЕФА.
В четвертьфинале турнира «Севилья» сыграет с английским «Вулверхэмптоном», переигравшим «Олимпиакос». Встреча состоится 11 августа в Германии.
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