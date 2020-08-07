Регилон: «Севилья» хочет выиграть Лигу Европы и вообще всё, что сможет

Защитник испанской «Севильи» Серхио Регилон прокомментировал победу своей команды над итальянской «Ромой» в матче 1/8 финала Лиги Европы. Именно Регилон стал автором победного мяча в этой игре.

«Это был во всех смыслах прекрасный матч. Мы насладимся этими эмоциями, перезарядимся и будем готовиться к следующему финалу. Сейчас у нас максимально сплочённая команда — и те, кто играет, и те, кто находятся в запасе, чувствуют себя частью большого коллектива. „Севилья“ намерена выиграть Лигу Европы, мы хотим выигрывать всё, что можем», — приводит слова Регилона официальный сайт УЕФА.

В четвертьфинале турнира «Севилья» сыграет с английским «Вулверхэмптоном», переигравшим «Олимпиакос». Встреча состоится 11 августа в Германии.