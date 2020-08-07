Защитник Сергей Терехов прокомментировал свой переход в «Сочи» на правах аренды.
Напомним, права на игрока принадлежат выступающему в ФНЛ «Оренбургу». Сообщалось, что сделка рассчитана на один сезон.
«Добрался хорошо. Встретили, разместили. Остаётся только работать.
Хорошее настроение, позитивное. Я рад, что наконец присоединился к команде. Постараюсь помочь „Сочи“ добиться результата.
Много хороших отзывов слышал о городе, так что думаю, что всё хорошо будет здесь», — сказал игрок в интервью пресс-службе клуба.
Терехов начинал карьеру в брянском «Динамо», а в 2009 году перешёл в одноимённый клуб из Москвы. Будучи игроком бело-голубых, играл на правах аренды за «Химки» и «Балтику». Впоследствии выступал за «Волгарь» и возвращался в столичное «Динамо», а цвета «Оренбурга» защищает с 2018 года. В минувшем сезоне принял участие в 27 матчах Российской Премьер-Лиги, отдал 2 результативные передачи и получил 7 жёлтых карточек.
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