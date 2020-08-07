Ули Хёнесс: вердикт суда по делу «Манчестер Сити» — это явная пощёчина УЕФА

Почётный президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс высказался о решении спортивного арбитражного суда (CAS) отменить дисквалификацию «Манчестер Сити» в еврокубках, наложенную на клуб УЕФА весной.



«Когда я читаю аргументацию решения CAS, спрашиваю себя: «О чём это вообще?» В целом мотивировка УЕФА была просто слабой. В принципе суд увидел то же самое, но не смог предоставить каких-либо серьёзных доказательств вины «Манчестер Сити». Если судьи пришли к выводу, что УЕФА отработал плохо, то не нужно удивляться итоговому результату. Вердикт суда – это явная пощёчина УЕФА», — приводит слова Хёнесса Goal.com.



Напомним, УЕФА дисквалифицировал «горожан» из еврокубков за нарушение финансового фэйр-плей. Клуб обвинялся в финансовых махинациях со спонсорскими контрактами. Первоначальный срок отстранения команды составлял два сезона, однако манкунианцы подали апелляцию на решение организации. Из-за пандемии коронавируса рассмотрение дела затянулось, а вынесение вердикта было отложено на июль.

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