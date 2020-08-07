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«Манчестер Юнайтед» выплатил Алексису Санчесу более € 8 млн за расторжение контракта

«Манчестер Юнайтед» выплатил Алексису Санчесу более € 8 млн за расторжение контракта
Футбол / Англия 0

Нападающий «Интера» Алексис Санчес получил компенсацию за расторжение контракта со своим предыдущим клубом «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает The Guardian, «красные дьяволы» выплатили 31-летнему футболисту около £ 7,5 млн (€ 8,3 млн). При этом манкунианцам удалось сохранить примерно £ 40 млн (€ 44,3 млн), которые полагались Алексису по контракту с клубом. В соглашении между «Манчестер Юнайтед» и чилийцем была прописана зарплата в £ 390 тыс. (€ 432 тыс.) в неделю.

Ранее сообщалось, что по условиям контракта с «Интером» Санчес будет получать € 7 млн в год.

Сезон-2019/2020 Санчес провёл в «Интере» на правах аренды. Форвард принял участие в 29 матчах во всех турнирах, стал автором 4 забитых мячей и отдал 10 результативных передач, а также получил 3 жёлтые и 1 красную карточку.

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