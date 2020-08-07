Игнашевич: ни владелец, ни президент не говорили, что нам нужно притормозить или проиграть

Главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич ответил на вопрос, получал ли он указания или какие-то запреты в ходе прошлого сезона ФНЛ в связи с тем, что руководство клуба не собиралось выходить в РПЛ.
«Я думаю, такие разговоры ходят, потому что Роман Авдеев не раз говорил, что хочет выйти в Премьер-Лигу, когда клуб с финансовой точки зрения будет крепко стоять на ногах. В первую очередь должен быть свой стадион, который будет стабильно приносить деньги в казну клуба, где будут созданы все условия, чтобы команда эффективно играла на высоком уровне. На примере «Зенита» и «Спартака» мы видим, что это достаточно прибыльная история. Сейчас вкладывать огромные средства в команду, когда у тебя нет такой отдачи в виде стадиона, наверное, не совсем правильно, отсюда, видимо, и ходят разговоры, что нас «тормозят». Но я ещё раз повторю, что ни владелец клуба, ни президент никогда не говорили мне, что мы не выходим, что нам нужно притормозить или проиграть что-то, ничего подобного никогда не было. Более того, Роман Иванович и в интервью, и мне, и команде говорит, что всегда у нас цель — побеждать. Я очень рад, что эти цели совпадают с нашими внутрикомандными целями. Что касается самой задачи выхода в РПЛ, то, безусловно, здесь последнее слово за владельцем. Только он может определить, насколько команда готова или нет. Как бы тренер и футболисты этого ни хотели, мы — частный клуб. Владелец сам вправе решать, как комплектоваться и в какой лиге должна играть его команда», — сказал Игнашевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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