«Крузейро» выплатил «Спартаку» долг за Педро Рошу и избежал санкций от ФИФА

«Крузейро» погасил перед московским «Спартаком» долг за нападающего Педро Рошу, установленный ФИФА.



Как сообщает Globo Esporte со ссылкой на заявление президента бразильского клуба, выплата была произведена в последний день срока и составила € 400,5 тыс. Успев рассчитаться с красно-белыми, «Крузейро» избежал дополнительных санкций от ФИФА. Клубу грозил запрет на регистрацию новичков.



Ранее стало известно, что «Спартак» обратился в ФИФА с требованием взыскать с «Крузейро» оговоренные ранее € 750 тыс.



Педро Роша перешёл в «Спартак» летом 2017 года из «Гремио». Трансфер обошёлся российскому клубу в € 12 млн. В начале прошлого года «Крузейро» арендовал форварда с правом выкупа, однако по итогам сезона команда вылетела во вторую лигу, и клуб не стал активировать клаусулу. В настоящее время 25-летний игрок выступает в аренде за «Фламенго».

Педро Роша забил первый гол за «Фламенго». Видео