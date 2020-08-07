«Крузейро» выплатил «Спартаку» долг за Педро Рошу и избежал санкций от ФИФА

«Крузейро» погасил перед московским «Спартаком» долг за нападающего Педро Рошу, установленный ФИФА.
Как сообщает Globo Esporte со ссылкой на заявление президента бразильского клуба, выплата была произведена в последний день срока и составила € 400,5 тыс. Успев рассчитаться с красно-белыми, «Крузейро» избежал дополнительных санкций от ФИФА. Клубу грозил запрет на регистрацию новичков.
Ранее стало известно, что «Спартак» обратился в ФИФА с требованием взыскать с «Крузейро» оговоренные ранее € 750 тыс.
Педро Роша перешёл в «Спартак» летом 2017 года из «Гремио». Трансфер обошёлся российскому клубу в € 12 млн. В начале прошлого года «Крузейро» арендовал форварда с правом выкупа, однако по итогам сезона команда вылетела во вторую лигу, и клуб не стал активировать клаусулу. В настоящее время 25-летний игрок выступает в аренде за «Фламенго».
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