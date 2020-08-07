Беленов был признан лучшим игроком «Уфы» в прошедшем сезоне
Болельщики «Уфы» признали вратаря Александра Беленова лучшим игроком команды в прошедшем сезоне.
«Лучшим игроком сезона-2019/2020 болельщики признали Александра Беленова! За него свои голоса отдали 46,4% наших болельщиков. Вратарь сыграл в этом сезоне 28 матчей, 14 из которых провёл на ноль.
Второе место в списке занял Даниил Фомин, набравший 27,2% от общих голосов. Полузащитник сыграл за «Уфу» в сезоне 29 матчей, забил 6 голов и отдал 2 голевые передачи.
Третье место в голосовании занял Джемал Табидзе. 12,5% болельщиков отдали свои голоса именно за него. Защитник в этом сезоне принял участие в 26 матчах, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу», — говорится в сообщении пресс-службы башкирского клуба.
«Саше доверяют, и он платит стабильностью». Вадим Евсеев — о Беленове
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