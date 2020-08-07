«Занять первое место». Игнашевич назвал цель «Торпедо» на новый сезон ФНЛ

Главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич рассказал о целях команды на новый сезон ФНЛ.
«Задача на предстоящий сезон у нас одна и очень простая: занять первое место в чемпионате. Осенью у меня состоялась встреча с главным акционером «Торпедо» Романом Ивановичем Авдеевым. На ней Авдеев сказал мне, что если «Торпедо» по спортивному принципу выйдет в РПЛ, то мы будем в ней участвовать. Я очень обрадовался этому. С таким настроением мы подходили ко второй части турнира.
В зимнее трансферное окно мы расстались с футболистами, которые, на наш взгляд, не смогли бы помочь нам в Премьер-Лиге, а укреплялись игроками, которые, по нашему мнению, были перспективными и полезными как в ФНЛ, так и при выходе в РПЛ», — сказал Игнашевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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