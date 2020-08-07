Гендиректор «Локомотива» подтвердил переход Слободана Райковича

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе подтвердил информацию о переходе в клуб защитника Слободана Райковича, ранее выступавшего за «Перуджу».
«Райкович уже с нами, проходит традиционный в таких случаях медицинский осмотр. После ухода Хёведеса мы прекрасно понимали, что нам нужен ещё один опытный центральный защитник. У нас было три варианта. Николич попросил Райковича. Он его знает и понимает. На трансферном комитете Марко сказал, что знает, что делает, и попросил его поддержать. Трансферный комитет поддержал.
Зарплата в € 1,5 млн? Это неправда. Очень далеко… очень. Не боюсь ли, что Райкович провалится? Я вообще мало чего боюсь. Есть главный тренер. Если я ему доверяю, то на основе кредита доверия я ему должен создать те условия, в которых ему будет комфортно работать. Марко привёл аргументы, почему он хочет Райковича. Трансферный комитет его услышал. Всё. Началось вообще всё с того, что на меня вышел агент с просьбой дать характеристику Райковича от Марко для трансферного рынка. Марко, когда узнал об этом, сказал, что игрока надо брать. Райкович перешёл как свободный агент», — цитирует Кикнадзе Sport24.
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