«Рома» намерена выкупить Смоллинга у «Манчестер Юнайтед»

Итальянская «Рома» ведёт переговоры с «Манчестер Юнайтед» относительно выкупа защитника Криса Смоллинга, сообщает журналист Николо Скира в "Твиттере".



Напомним, что минувший сезон защитник провёл в составе римского клуба на правах аренды. Игрок принял участие в 30 матчах Серии А, забил три мяча и сделал две результативные передачи.



По информации источника, в «Роме» планируют выкупить контракт 30-летнего футболиста. Соглашение Смоллинга с английским клубом рассчитано до лета 2022 года, при этом ранее «Манчестер Юнайтед» не разрешил футболисту завершить сезон Лиги Европы в составе римского клуба.

Ранее было официально объявлено, что владелец «Ромы» Джеймс Палотта согласовал продажу клуба. Новым владельцем «волков» стал миллиардер Дэн Фридкин. Таким образом, покупка Смоллинга может стать первым трансфером римлян при новом владельце.