Кларенс Зеедорф оценил шансы «Реала» пройти «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

Бывший полузащитник «Реала» Кларенс Зеедорф поделился мнением о предстоящем ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «сливочные» сыграют с «Манчестер Сити». Встреча пройдёт сегодня, 7 августа, в Манчестере, начало – в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Думаю, когда Зидан вернулся, он восстановил в команде «химию», и после паузы «Реал» выступил уверенно, в то время как «Барселона» выглядела раздробленной. Когда клуб с игроками вроде Рамоса и Бензема чувствует возможность победить, это создаёт мотивацию, которую команда использует и берёт своё. Серхио и Карим были ключевыми игроками, но, как я уже сказал, вся команда проявила себя отличным образом.
Если не учитывать результат предыдущего матча, «Реал» можно смело назвать одним из фаворитов Лиги чемпионов. Это же касается и «Манчестер Сити». Мы говорим о командах, входящих в число лучших в мире. Будет тяжело перевернуть ход противостояния, но в этом нет ничего невозможного. Хотя «Манчестер Сити» нужно реабилитироваться за средний сезон, если это можно так назвать. «Реал» может пройти дальше, но будет трудно», — цитирует Зеедорфа Goal.com со ссылкой на Stats Perform News.
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