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«Зенит» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча за Суперкубок России начнётся в 19:00

«Зенит» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча за Суперкубок России начнётся в 19:00
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 7 августа, состоится матч за Суперкубок России «Зенит» – «Локомотив». Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода. Помогать ему будут ассистенты Роман Усачёв (Ростов-на-Дону) и Алексей Воронцов (Ярославль). Резервный рефери – Павел Кукуян (Сочи).

В минувшем сезоне «Зенит» во второй раз подряд завоевал титул чемпиона России. Также сине-бело-голубые стали обладателями Кубка страны. «Локомотив» сыграет в матче за Суперкубок на правах серебряного призёра Российской Премьер-Лиги.

В сезоне-2019/2020 «Зенит» и «Локомотив» дважды встретились в чемпионате. В Москве победу одержали «железнодорожники» (1:0), а в Санкт-Петербурге команды сыграли вничью (0:0). Также прошлым летом коллективы разыграли Суперкубок России. Трофей достался «Локомотиву» (3:2).

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