Как завершится матч за Суперкубок России 2020?
Сегодня состоится матч за Суперкубок России 2020. За трофей поборются московский «Локомотив» и действующий чемпион России петербургский «Зенит».
«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: как завершится эта встреча?
Принять участие в голосовании можно, перейдя по ссылке.
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