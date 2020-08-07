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Как завершится матч за Суперкубок России 2020?

Как завершится матч за Суперкубок России 2020?
Футбол / РПЛ 0

Сегодня состоится матч за Суперкубок России 2020. За трофей поборются московский «Локомотив» и действующий чемпион России петербургский «Зенит».

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: как завершится эта встреча?

Принять участие в голосовании можно, перейдя по ссылке.

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