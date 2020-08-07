Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА договорился с «Аргентинос Хуниорс» по трансферу Фаусто Веры. Аргентинский клуб принял предложение в € 8,5 млн + 1,5 млн бонусов за 100% прав на игрока. Теперь всё зависит от полузащитника, который взял время на размышление.
Ранее сообщалось, что один из факторов, почему ЦСКА хочет приобрести игрока, — желание помочь в адаптации новичку команды, аргентинскому форварду Адольфо Гайчу.
Сообщалось, что «армейцы» предложили за 20-летнего футболиста € 5 млн, но получили отказ. «Аргентинос Хуниорс» не против продать Веру, но хочет получить за него € 10 млн.
Контракт Веры рассчитан до 30 июня 2021 года. В сезоне-2019/2020 Фаусто принял участие в 17 матчах во всех турнирах на клубном уровне и записал в актив один гол. На международном уровне Вера выступает за сборную Аргентины U23. Играл в командах U20 и U17.
- 7 августа 2020
-
13:40
-
13:30
-
13:17
-
13:12
-
13:03
-
13:00
-
12:58
-
12:43
-
12:41
-
12:33
-
12:09
-
12:02
-
11:53
-
11:44
-
11:17
-
11:16
-
11:08
-
11:03
-
10:36
-
10:26
-
10:20
-
10:00
-
09:46
-
09:32
-
09:24
-
07:21
-
06:11
-
05:25
-
03:57
-
03:35
-
02:25
-
00:44
-
00:20
-
00:03
-
00:00