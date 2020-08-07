Шалимов рассказал, что отличает Глушакова от других полузащитников

Бывший главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов высказался о своём экс-подопечном полузащитнике Денисе Глушакове, также покинувшем грозненский клуб по окончании минувшего сезона.



«У него позиция важная – центр поля. Футболист опытный, классный. У нас он забивал важные мячи и отдавал голевые. Для него важно пройти сборы и не получить травму. В последний период он выглядел прилично, хотя до этого сказывались повреждения. Не знаю, как дальше сложится его судьба, но на хорошем уровне он ещё вполне готов поиграть. Нужно смотреть на физическое состояние. Важно попасть в коллектив и стабильно тренироваться без пауз из-за повреждений.



Что отметил для себя по Глушакову, когда он попал ко мне? То, что у него хороший удар, мы всегда знали. Плюс есть ещё одно качество – бежит вперёд, входит в штрафную на скорости. Не за счёт дриблинга, а даже без мяча. Глушаков оказывается там, откуда забивают. Настырно открывается вторым темпом и если получает мяч, то умеет им распорядиться. Посмотрите его голы за «Ахмат». Глушаков даёт адрес и оказывается на месте нападающих. Многие полузащитники просто не добегают до ворот соперника – лишь в середине поля ведут игру. А ведь важно завершать атаки, и одних нападающих в чужой штрафной может не хватать», — сказал Шалимов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.



Полное интервью с Игорем Шалимовым читайте на «Чемпионате».