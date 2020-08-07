Арбитр Федотов: Кашшаи мог поднять авторитет, но он ставит жирного Вилкова на Суперкубок

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал решение назначить на матч за Суперкубок России судью Михаила Вилкова.
Напомним, что за трофей поборются «Локомотив» и «Зенит».
«Матчи за Суперкубок всегда судили лучшие арбитры по итогам прошедшего сезона. Такой вот выставочный матч – играют лучшие команды, значит, и обслуживать игру должен лучший судья. У Кашшаи был шанс реабилитироваться в глазах болельщиков, команд, поднять авторитет у арбитров. Чтобы это сделать, нужно было просто назначить на игру Безбородова.
Назначение Вилкова не добавит авторитета Кашшаи ни у команд, ни у болельщиков, ни у судей. Если бы он назначил Безбородова, то питерский судья судил бы «Зенит» – это был бы сильный ход. Да, если бы выиграл «Зенит», кричали бы, что он помог. А если «Локомотив», то для Кашшаи это была бы бомба! А вдруг он ещё и ошибся бы против «Зенита». Одним назначением он мог поднять авторитет всего футбольного сообщества, все бы сказали: «Красавец, рискнул!» А он опять ставит этого жирного судью…» — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 7 августа 2020
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